Raad van State: megakerk Yerseke voor 2000 mensen mag er komen

Me­ga-hijs­kraan bij Yara in Sluis­kil-Oost

19 maart SLUISKIL - Kunstmestproducent Yara in Sluiskil-Oost heeft sinds dinsdag een supergrote ‘jongen’ in huis, een 750 tons kraan met een hijshoogte van 135 meter, die in de wijde omgeving is te zien.