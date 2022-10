Raad van State: Hedwige mag onder water

Poll Ik denk dat de Hedwigepolder een prachtig natuurgebied wordt Eens

Oneens (67%) Oud-eigenaar Gery De Cloedt had om herziening van het Rijksinpassingsplan gevraagd. Dat plan is de juridische basis onder het project en maakte onteigening van de polder mogelijk. Het was niet de eerste keer dat De Cloedt het plan vergeefs aanvocht bij de Raad van State. In 2014 verklaarde de Afdeling bestuursrechtspraak zijn bezwaren tegen het rijksinpassingsplan ‘Hertogin Hedwigepolder’ ongegrond verklaard.

Het PFAS-schandaal in Vlaanderen was voor De Cloedt aanleiding om opnieuw een gang naar de Raad van State te maken. In de zomer probeerde de oud-eigenaar, vooruitlopend op de uitspraak van vandaag, in een kort geding het werk onmiddellijk stil te laten leggen. Dat verzoek wees de Raad van State af, mede omdat het werk in de polder zo ver gevorderd was dat er geen weg terug meer was. Een poging van de gemeente Hulst bij de rechtbank in Middelburg liep vorige week om dezelfde reden spaak.

De Raad van State moest nu beoordelen of in 2014 de bezwaren tegen ontpoldering terecht zijn afgewezen. Volgens het hoogste rechtscollege komt De Cloedt te laat met zijn argument dat de polder dreigt te worden verontreinigd met PFAS. Dat had hij acht jaar geleden naar voren moeten brengen.

Volgens De Cloedt was toen nauwelijks iets over de gevaren van PFAS bekend. De Raad van State is het daar niet mee eens en wijst onder meer op een onderzoek uit 2006. Toen werden in het sediment van de Westerschelde bij Hansweert en Vlissingen concentraties PFOS (een vorm van PFAS) gemeten. Ook al is dat op ruime afstand van de Hedwigepolder, De Cloedt had ‘in algemene zin bekend kunnen zijn met gegevens over PFAS’, stelt de Raad van State.

Opvallend is dat de rechters benadrukken dat zij geen uitspraken doen over de ernst van de huidige PFAS-vervuiling in de Westerschelde en de mogelijke gevolgen als de Hedwigepolder onder water loopt. ,,Die beoordeling kan in deze procedure niet aan de orde komen”, aldus de Raad van State.