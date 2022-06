Quadrijder zwaargewond geraakt in Terneuzen

De quadrijder verloor rond 21.50 uur de controle over het voertuig op het parkeerterrein bij het dierenasiel aan de Evertsenlaan in Terneuzen. De bestuurder botste tegen een boom aan. Het slachtoffer werd per ambulance naar de helihaven van ziekenhuis Zorgsaam gebracht en vanaf daar per traumahelikopter naar het ziekenhuis in Gent vervoerd.