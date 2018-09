PZEM: stroom kan niet rechtstreeks naar België

Personeel Russisch schip al maanden 'gevangen' in haven Terneuzen

10:16 TERNEUZEN - Twintig Russische bemanningsleden zitten al sinds half mei 'gevangen' op het schip Kuzma Minin in Terneuzen. Het schip ligt aan de ketting in de Massagoedhaven, omdat de rederij niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Het personeel kan niet van boord, omdat ze dan afstand doet van loon en andere regelingen. De situatie is behoorlijk schrijnend. ,,Ze kunnen geen kant op'', zegt Leontine Verhoef van het Varenscentrum in Terneuzen.