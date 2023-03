PZC Voetbal Podcast #22 met Jurriaan van Poelje en Dennis de Nooijer: derbytaart, een bekertje vergif en etentje met een speler

Hoewel het amateurvoetbal als speler niks voor hem was, is Van Poelje met koploper Kloetinge aardig op weg in de vierde divisie. In de podcast verklapt hij enkele geheimen. Zo stelde hij een etentje in het vooruitzicht met een van zijn spelers, terwijl hij zijn verdediger een ‘bekertje vergif’ aanbood, beeldend bedoeld overigens, aldus Van Poelje. Want spelers met gif daar is hij fan van. Zo wilde hij maar al te graag een Zeeuwse gifkikker van Baronie naar Zeeland halen.