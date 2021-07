PZC-journalist Harmen van der Werf overleden

Van der Werf, afgestudeerd historicus, was ruim 33 jaar actief als verslaggever voor de PZC. Hij begon zijn carrière op de regioredactie Bevelanden, was verslaggever in Vlissingen en deed verslag van Zeeuwse zaken vanuit de Tweede Kamer in Den Haag. Daarna keerde hij terug naar de Bevelanden. Het laatste decennium was hij werkzaam in Zeeuws-Vlaanderen. Eerst als chef, later als verslaggever. Naast zijn werk als regioverslaggever was Van der Werf een begrip in de Zeeuwse visserijwereld.