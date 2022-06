PZC-columniste Annemarie van de Vreugde heeft niks met belerende vingertjes. ‘Zó vermoeiend!’

Niet dat het stukjes in dialect worden: ,,Ik spreek wel dialect, met mijn zussen. Maar ik schrijf het nooit en ik vind het ook niet per se móói, maar het is wel iets van thuis, van de familie, de plek waar je vandaan komt. En het Zeeuws heeft prachtige woorden. Eumig bijvoorbeeld, voor muf, goor, ongewassen en viezig. Of jak-èrreme. Dat zie je zó voor je: een boerenvrouwtje in dracht, alles opgepropt in het kostuumpje, en dan die fladderende onderarmen die aan het strakke jak ontsnappen."