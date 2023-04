Pure C en Katseveer leveren Michelinsterren in, Codium, Hof aan Zee en Morille winnen er een

UPDATEVeranderde er vorig jaar niks, dit jaar was de presentatie van de Michelinsterren 2023 een achtbaan voor Zeeland. Codium in Goes pakt een ster en Hof aan Zee en Morille in Koudekerke beide een groene ster voor duurzaamheid. Inter Scaldes in Kruiningen behoudt zijn drie sterren, maar Pure C in Cadzand-Bad moet zijn twee sterren inleveren. Ook Katseveer in Wilheminadorp verliest zijn ster.