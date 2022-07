Publieksvriendelijke boerenactie in Hulst

,,Er is heel veel begrip voor ons. Veel opgestoken duimpjes achter de ramen, soms rijdt een vrachtwagen of collega spontaan een rondje mee over de rotonde.”

Fassaert en twaalf andere boeren voeren tussen 9 en 11 actie op de rotonde in de Absdaalseweg bij Intratuin in Hulst. Dat het op de rotonde is, is geen toeval. ,,Onze leus is: ‘Boeren weten niet meer welke kant ze op moeten’”, verklaart Fassaert, die benadrukt dat het om een publieksvriendelijke actie gaan. ,,De mensen moeten hooguit een minuutje wachten. De meeste trekkers staan in de berm geparkeerd, op de rotonde rijden er drie maar het gewone verkeer wordt gewoon toegelaten. Je kunt aandacht trekken door heel veel tumult te schoppen, maar ook op deze manier: zonder schade aan te richten. Wie naar het ziekenhuis moet, krijgt voorrang. Geen enkel punt.”