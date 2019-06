Publiek Concert at Sea zit niet te wachten op Noel Gallagher

BROUWERSDAM - Het was triest om te constateren, maar Noel Gallagher leek verdwaald te zijn op Concert at Sea. Het grootste deel van het publiek zat niet op hem te wachten en op zijn beurt leek hij ook weinig trek in te hebben om er een memorabele avond van te maken.

Terwijl het bij Kraantje Pappie twee uur eerder overvol was, trok Noel Gallagher’s High Flying Birds relatief weinig publiek. Pijnlijk weinig, zelfs. Wie dat wilde, kon zonder al te veel moeite de voorste rijen bereiken.

De mensen die er waren, afgezien van de echte fans vooraan, reageerden vooral lauw. Gallaghers eigen nummers sloegen nauwelijks aan. Zelfs het prachtige Beautiful world ontlokte vrijwel geen respons.

Na een half uur schakelde Gallagher over op Oasis-werk, maar ook The importance of being idle en Little by little zorgden - hoe fraai ook - niet voor een golf van herkenning. Pas bij Wonderwall gingen de handen omhoog en werd er even meegezongen.

Oplevingen

Ook al speelden Gallagher en zeker zijn band allerminst onverdienstelijk, het was een van de weinige oplevingen. Alleen aan het slot van het optreden veerden de festivalgangers nog eventjes op bij Don't look back in anger.