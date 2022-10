PSD-veerboot Prinses Juliana naar de sloop

Eerste Molukse Pv­dA-Kamerlid John Lilipaly overleden

Het eerste Molukse Tweede Kamerlid, John Lilipaly (79), is overleden. Hij was in Middelburg onderwijzer en schoolhoofd en later inspecteur van het onderwijs en zat van 1986 tot 1998 voor de PvdA in de Tweede Kamer.

24 oktober