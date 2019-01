Provincie Zeeland dreigt deel zwemparadijs Scheldorado in Terneuzen te sluiten

TERNEUZEN - De provincie dreigt het zwemparadijs Scheldorado in Terneuzen gedeeltelijk te sluiten. Op verschillende plekken kunnen bezoekers zich bezeren aan scherpe randen of uitsteeksels.

Bij diverse controles door de Regionale Uitvoeringssdienst (RUD) Zeeland is gebleken dat diverse baden van Scheldorado niet goed zijn onderhouden.

Daarop heeft het provinciebestuur het advies gekregen het bassin plonspot en het golfslagbad te sluiten. Volgens gedeputeerde Harry van der Maas (SGP) wordt binnenkort bekeken of Scheldorado de mankementen heeft hersteld. Is dat niet het geval, dan volgt onmiddellijke sluiting van die onderdelen.

Voegen verdwenen

In de plonspot ontbreken diverse voegen. Volgens de planning van Scheldorado zou het bassin maandag zijn leeggemaakt en zouden de voegen worden hersteld. Het golfslagbad is komende maandag aan de beurt. Volgens de provincie zijn de voegen van de bodem en de zijwanden totaal verdwenen. Ook dit bad wordt leeggemaakt om de voegen te herstellen. Op maandagen is Scheldorado gesloten, zodat het publiek er geen last van heeft.

Het speeltoestel piratenschip is eerder al afgesloten met roodwitte linten. Half december zou dit worden gerepareerd. Als bij de volgende controle blijkt dat dit voldoende is, mag het weer worden gebruikt.

Tegels los

Ook aan het buitenbassin, dat voor publiek gesloten is, zijn gebreken geconstateerd. Er ontbreken tegels en er lagen tegels los. Ook ontbreekt een dieptebord. Door de ontbrekende tegels en de kapotte voegen in diverse bassins kunnen bezoekers zich bezeren, aldus de RUD.

De eerste controle vond plaats op 9 augustus in het buitenbad. Bij een hercontrole op 14 november was de situatie niet verbeterd. Toen werd ook vastgesteld dat voegen van het binnenbassin dat in verbinding staat met het buitenbad, de vloer van het peuterbassin en het bassin bij de uitloop van de glijbaan niet deugen. Bij een hercontrole op 12 december zijn de mankementen aan de plonspot en het golfslagbad vastgesteld, maar ook dat Scheldorado maatregelen heeft genomen of gepland. Op 28 december vond nog een inspectie plaats en woensdag volgt er weer een.

Dreigement