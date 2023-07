Provincie wil snelle busverbinding Zierikzee-Rotterdam behouden

Huisje, boompje...bootje | met video Annelies Meijers woont aan het Goese Meer: ’We wilden terug naar Zeeland, maar dan wel aan het water’

Wie langs het Goese Meer rijdt, kan het niet ontgaan: hier vind je ware paradijsjes aan het water. Dertig jaar geleden (afgelopen weekend werd dat jubileum gevierd) werd het meer aangelegd. Het is aangesloten op het kanaal tussen Goes en het Goese Sas, waardoor je ook zo door de sluis de Oosterschelde op kunt varen. De circa vierhonderd woningen staan op een soort schiereilandjes. In een van de ‘straatjes’ staat het huis van Annelies Meijers en haar man Peter. ,,We zijn terugkeer-Zeeuwen en de belangrijkste wens bij het kopen van een huis was dat het aan het water zou staan.”