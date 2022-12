Provincie pakt tekort aan ligplaatsen voor binnenvaartschepen aan

In elk geval wordt de PZEM-kade langs het Kanaal door Walcheren, ter hoogte van het Edisonpark in Vlissingen, begin volgend jaar weer opengesteld als wachtplaats. Dat gebeurt nadat het noodzakelijk onderhoud is uitgevoerd. Er wordt nog bekeken of walstroom kan worden aangebracht en of het mogelijk is een tweede wachtplaats in te richten.