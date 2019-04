Provincie onderzoekt mogelijk misbruik fractiegeld bij PVV Zeeland

De Zeeuwse Statenfractie en de PVV-raadsfracties in Terneuzen en Tholen hebben het vertrouwen in Van Dijk opgezegd en hem uit de partij gezet. Een van de voornaamste redenen is het verwijt van misbruik van gemeenschapsgeld.

Van Dijk, voorzitter van de Statenfractie, zou duizenden euro's hebben geleend uit het fractiebudget, volgens betrokkenen voor de aanschaf van een auto. Ook wordt hij beschuldigd van overmatige en dubbele declaraties. Verder zorgde hij ervoor dat zijn vrouw als fractiemedewerkster in dienst kwam, waarbij haar salaris meermaals werd verhoogd.

Verantwoording

Commissaris Polman neemt de signalen over de besteding van het fractiebudget zeer serieus. ,,Elke fractie moet hierover jaarlijks verantwoording afleggen. Daar vindt ook accountantscontrole over plaats. Naar aanleiding van deze opmerkingen zullen we heel precies gaan kijken welke stappen daarin zijn gezet.”

,,Dit gun je geen enkele politieke partij", zegt Polman over wat hij de ‘PVV-disruptie noemt. ,, Het is in de eerste plaats vervelend voor de PVV, maar het straalt ook af op de politiek. Het is echt jammer dat dit zo gebeurt. Dat is niet goed voor het aanzien van de politiek.”