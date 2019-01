Provincie gaat rekenen: wat kost verlagen of eerder afschaffen van tol in Westerscheldetunnel?

MIDDELBURG - Nog voor de provinciale verkiezingen in maart worden drie scenario's doorgerekend voor het verlagen van het tarief en/of het eerder afschaffen van tol in de Westerscheldetunnel.

De tarieven voor de Westerscheldetunnel liggen vast tot 2020. Voor die tijd zouden de Staten ook niet praten over het vroeger tolvrij maken dan 2033. Maar omdat er verkiezingen aankomen en de resultaten van de tunnel boven elke verwachting zijn, gaat er nu toch iets gebeuren.

Scenario's

Het dagelijks provinciebestuur komt nog niet met een voorstel om de tol te verlagen of eerder af te schaffen, maar er worden wel drie mogelijke scenario's gepresenteerd, vermoedelijk in februari. Dat is besloten na een sessie in december, waarbij Statenleden zijn bijgepraat door de tunneldirectie.

,,In 2016 hebben we de tarieven voor vier jaar vastgelegd", zegt gedeputeerde Harry van der Maas. ,,We hebben toen wel gezegd: 'Stel dat het veel beter gaat met de tunnel dan we destijds aannamen, dan kunnen we eerder in gesprek gaan.’ De cijfers blijken echt veel zonniger dan we ooit durfden te hopen. Dat bleek nog eens in december. De Statenfracties wilden graag weten wat de mogelijkheden zijn. Als provinciebestuur hebben we beloofd dat op te pakken.”