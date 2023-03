Protest tegen nieuwe kerncentrales Borssele krijgt steun vanuit Engeland

Roze Zaterdag Goes zoekt 15.000 euro om gat in begroting te dichten en festival gratis te houden

De organisatie van Roze Zaterdag, 17 juni in Goes, is een crowdfundingactie begonnen om een gat van 15.000 euro op de begroting te dichten. Organisator Tom de Koning benadrukt dat het evenement hoe dan ook doorgaat.