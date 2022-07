Proef met mobiliteitshub in Burgh-Haamstede; lijnbus door het dorp gaat in de ban

DAG HUIS Wim en Ineke trekken terug noord­waarts, maar: ‘De bourgondi­sche inslag blijven we houden!’

Over het algemeen staat de Groninger niet bekend als zijnde de meest bourgondische Nederlander. Uitzondering op de regel zijn wellicht Wim en Ineke Carabain. De geboren en getogen Groningers wonen sinds 1991 in Zuidzande en hebben zich de bourgondische inslag van hun streekgenoten eigen gemaakt. Na ruim dertig jaar in Zeeuws-Vlaanderen gewoond te hebben trekken ze toch weer noordwaarts. Met pijn in het hart, want Zeeuws-Vlaanderen heeft er een speciale plek in gekregen. Aan het woord is Wim.

17 juli