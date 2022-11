Problemen met waterbeheer lijken op stikstofkwestie: ‘Ik ben bang dat we afstevenen op een zelfde soort crisis’

Wie niet beter weet, zou denken dat ze ruzie hebben. In een brief aan de Staten oordeelt het dagelijks provinciebestuur niet mals over de laatste voortgangsrapportage Regionaal Waterbeheer Zeeland van het waterschap. Er zijn ‘grote zorgen’ over het niet halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat is een Europese regel waarin is vastgelegd hoe schoon sloten en rivieren moeten zijn.

Waken voor herhaling

‘De KRW kent strikte deadlines en doelen’, schrijft het provinciebestuur. ‘Het dossier stikstof heeft ons geleerd dat we daar niet licht over mogen denken. Ook daarvan is lang gedacht dat doelen of deadlines aangepast kunnen en zullen worden, met als gevolg een situatie waarin vergunningverlening stokt, de natuur in slechte staat verkeert en ondernemers in onzekerheid zijn gekomen. Gewaakt moet worden voor een herhaling van deze geschiedenis in de KRW.'