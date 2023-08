Prins Constantijn komt naar Middelburg voor opening expositie

Politie waarschuwt voor bellende criminelen die zich voordoen als agenten: ‘Trap hier niet in!’

De politie waarschuwt voor bellers, die zich voordoen als agent maar eropuit zijn om sieraden of andere waardevolle spullen te stelen. Deze week zijn inwoners van Middelburg en Werkendam door zulke nepagenten benaderd. ,,Trap hier niet in! De politie belt u niet op om te vertellen dat er in uw woonomgeving inbrekers actief zijn.”