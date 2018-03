Primeur van de lente, eerste boerenzwaluw bij telpost Breskens

Fotograaf Wesley Kole toont 'de prachtige kant' van Terneuzen

6:30 TERNEUZEN - Sinds enkele maanden legt Wesley Kole zijn visie op Terneuzen in foto’s vast. Het levert prachtige plaatjes op van plekken waarvan je eerst niet de pracht in kon zien. De foto’s plaatst hij, met als titel 'Terneuzen in the Picture', op Facebook en Instagram.