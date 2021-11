Primeur in Nederland: Windpark Krammer zet rode knipperlichten 's nachts uit dankzij nieuwe techniek

Cybercrimi­ne­len slaan toe in Zeeland: ‘Taboe op aangifte doen moet weg’

MIDDELBURG - De toename van cybercrime in de politieregio Zeeland-West-Brabant is schrikbarend. In 2020 werd bij de politie liefst 3.465 keer aangifte gedaan door Zeeuwen en West-Brabanders die via het internet werden opgelicht. De totale schade bedroeg 9,4 miljoen euro. ,,Cybercrime vertoont een explosieve groei, ook in Zeeland”, meldt de politie.

