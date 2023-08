Prima kamers, maar nog wel een ziekenhuissfeer voor de minderjarige statushouders die in Zierikzee komen wonen

Voor zestien jongeren vanaf vijftien jaar is er plek op de eerste verdieping van de zorgboulevard. Hoeveel er maandag komen en wat de verhouding jongens en meisjes is, is nog onbekend. Dat horen de begeleiders in de loop van deze week. Feit is wel dat de kleinschalige opvang hard nodig is. ,,Er staan driehonderd kinderen in Nederland op een wachtlijst voor een plek in een kleinschalige opvang”, zegt Damiën Ada. Hij is teamleider van de twaalf jeugdprofessionals die vierentwintig uur per dag de bewoners gaan begeleiden.