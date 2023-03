Prijs voor gezonde schoolkantines op Nehalennia: ‘Leraren moeten goede voorbeeld geven’

't Sportuus in Axel is veel meer dan een plek om te sporten: ‘Ook de Voedsel­bank zit hier’

Nee, er stond vorige week niet in de krant - NIET dus - dat er in de buurt van ‘t Sportuus in Axel op grote schaal in drugs wordt gehandeld. Desondanks kwam er een stroom verontruste appjes binnen op de telefoon van ‘t Sportuus-beheerder Wim van Rijn.