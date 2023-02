‘Prachtig uitzicht vanuit Kruiningen tot ver voorbij Dow Chemical’

MET VIDEO Spanning bij de Nieuwe Sluis in Terneuzen: wél kantelen of niet kantelen

Wel, niet. Wel, niet. Wel, niet. Zou die eerste van vier sluisdeuren van de Nieuwe Sluis nu wel of niet gekanteld worden maandag? Het was de hele dag spannend aan de Goessekade in Terneuzen. ,,Maar vanochtend had ik het gevoel dat ik naar drogende verf stond te kijken.”

