Porgy & Bess overdonderd door verkoop buurpand: ‘Om te overleven, moeten we verhuizen’

eens een zeeuw ‘Ik voel me Zeeuw, Vlaming en Brabander’

Stephan de Bruijn (52) uit Rijsbergen groeide op in Zeeuws-Vlaanderen en verhuisde in zijn leven heel wat keren, in binnen- en buitenland. Zeeland is mooi, maar hij hoeft niet terug. Hij zou eigenlijk overal wel kunnen wonen.

20 januari