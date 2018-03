Popkoor uit Vogelwaarde neemt protestlied tegen tol tunnel op

Sluis wil strijden voor meer startgroepen

7 maart SLUIS - Er moeten snel meer startgroepen voor peuters in de gemeente Sluis komen, vindt de gemeenteraad. Het vertrek van kinderen naar het Belgische onderwijs kan hiermee voorkomen worden. Daar is echter wel geld voor nodig. Wethouder Jack Werkman gaat daar over in gesprek met 'Den Haag.'