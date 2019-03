Pop van praalwagen in de sloot: Dikke pech voor jubilerende Polderjongens uit Hengstdijk

VIDEO / update Natte carnavals­dag, vanavond storm in Zeeland

15:36 VLISSINGEN - De carnavalsoptochten in onze provincie kregen vandaag met flinke regenbuien te maken. Vannacht trekt ook de wind aan en kan het gaan stormen aan de Zeeuwse kust. Tijdens de maandagochtendspits moet het verkeer in het hele land rekening houden met zware windstoten. ,,Aan de kust kan de wind zelfs pieken naar 100 km/uur", meldt weerstation Weeronline. ,,In Zeeland zullen de zware windstoten de eerste uren van de maandagmiddag verdwijnen en later in de middag komt de wind op meer plaatsen tot bedaren.”