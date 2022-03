Politieke partijen beloven tijdens debat in Retranchement beter naar inwoners te luisteren

De debatavond in d’Ouwe Kerke werd georganiseerd door actiecomité Bescherm Retranchement. Die club ageert tegen een hotel op de Markt en voelde zich vorig jaar overvallen toen het Sluise college van burgemeester en wethouders een vergunning voor de bouw had verleend. Het zette het actiecomité aan tot de organisatie van een politiek café, waar het dorp de politieke partijen aan de tand voelde over dat ene hete hangijzer in Sluis: burgerparticipatie.