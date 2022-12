Politiefuik na een stapavond? Dit is waarom je die in Zeeland (bijna) niet meer ziet

Ja, in november stonden ze er ineens. Ongeveer zestig agenten, onder wie een groot aantal studenten, hadden zich verzameld in de buurt van de Zeelandhallen in Goes. Bezoekers van het Foute Feestje XXL en automobilisten, die van de A58 kwamen, konden er niet omheen en moesten verplicht blazen. Negen bestuurders bleken onder invloed van alcohol. Vier keer wees een speekseltest uit dat iemand drugs had gebruikt.

Uit het recent gepubliceerde onderzoeksrapport Rijden onder Invloed in Nederland blijkt dat het aantal gerichte alcoholcontroles in weekendnachten (vrijdag, zaterdag, zondag) nauwelijks nog voorkomt in het politiedistrict Zeeland-West-Brabant. De fuik in Goes was pas de eerste, op alcohol en drugs gerichte, controle dit jaar.