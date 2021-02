Politie zoekt verder naar delen van lichaam Ichelle

Martin Dingemanse uit Middelburg zit middenin rampgebied Texas: ‘Dit is een bizarre situatie’

16 februari MIDDELBURG - Miljoenen Texanen zitten zonder stroom in de koudste winter in tijden. Een van hen is Martin Dingemanse, die zeven jaar geleden vanuit Middelburg verhuisde naar Grapevine. Daar is inmiddels de noodtoestand uitgeroepen.