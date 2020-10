Politie zoekt informatie over dode man bij Oesterdam Tholen via banners op smartphones

Terneuzen­se campings tekenen protest aan tegen verdubbe­ling toeristen­be­las­ting

21 oktober TERNEUZEN - Vijf campinghouders in de gemeente Terneuzen hebben protest aangetekend tegen een verdubbeling van de toeristenbelasting in Terneuzen. ,,Met 1,60 euro per overnachting per persoon zitten we straks zelfs hoger dan Sluis", weet woordvoerster Ali Boeije van camping Het Poolse Kruis bij Axel. ,,Dat is niet uit te leggen.”