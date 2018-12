Politie zet 20 rechercheurs in om misdrijf in Kloosterzande op te lossen

De politie kan nog niet zeggen hoe de persoon om het leven is gekomen. Het lichaam lag naast een brandende auto. Het gaat om een ‘vrij hoog model van het merk Range Rover’, aldus de politie. De kleur is onbekend.

De politie gaat uit van een misdrijf. Gisteren werd forensisch onderzoek gedaan, vandaag doet de politie buurtonderzoek in de omgeving van de Zeedijk, waar de auto en het lichaam zijn gevonden. De politie heeft een Team Grootschalige Opsporing (TGO) met 20 rechercheurs op de zaak gezet. De omgeving is afgezet, omdat het wordt beschouwd als ‘plaats delict’.

Tips

De politie vraagt hulp bij het oplossen van het misdrijf. Omwonenden wordt gevraagd of ze donderdagavond of misschien ook eerder iets hebben gezien dat met deze zaak te maken zou kunnen hebben. Ook wil ze weten of omwonenden camerabeelden hebben van de Range Rover. Wie iets weet, wordt verzocht de politie te bellen via 0900-8844 of WhatsApp (06-12207006). Melden kan ook anoniem via 0800-7000 .