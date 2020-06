Politie waarschuwt mensen beelden reanimatie kind in Sluiskil niet te delen

VIDEO Het Zeeuws Museum met moeite aangepast aan corona: stoplicht in de zaal met wandtapij­ten

19:51 MIDDELBURG - Na drie maanden opent het Zeeuws Museum in Middelburg woensdag weer de deuren voor publiek. Er is veel veranderd, want in de kruip-door-sluip-door-gangen van de Abdij is anderhalve meter afstand houden niet eenvoudig.