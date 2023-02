Politie vindt tot 20 jaar Slowaakse cel veroordeelde Nederlander op schip

Daphne’s Moestuin kweekt microgroen­ten. Eet ze om vitaal te blijven

In het voormalige schoolgebouw in Ellemeet zit sinds afgelopen zomer Daphne’s Moestuin. Samen met haar man Eelco Wijers kweekt Daphne van Kampen hier microgroenten die inmiddels via de webshop zijn te bestellen en door bijna heel Zeeland geleverd worden.