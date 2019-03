Politie vindt in Sas van Gent acht vreemdelingen in het laadruim van een vrachtwagen

The Young Ones in Hulst zijn helemaal niet meer zo piep

27 maart HULST - Ze zijn een begrip in Hulst en verre omstreken, The Young Ones. In 1989 begonnen als jeugdorkest, maar inmiddels liggen de leeftijden van de muzikanten wat verder uit elkaar en is 'jeugd’ uit de naam gehaald. Piep zijn ze niet meer, wel heel professioneel en jarig; ze bestaan dertig jaar.