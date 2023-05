Politie vindt flinke hoeveelheid drugs in Vlissingen, verdachte (20) ondernam vluchtpoging

MET VIDEO Geen grijze wollen sokkenwin­kel voor Ilona, maar mooie mode mét een duurzaam verhaal

Ilona Luteijn (42) uit Zierikzee is gék op kleding en kocht zich er, tot voor kort, nog suf aan ook. Tot ze zich ging verdiepen in duurzame mode. Toen was Luteijn meteen om. Op de Dam in Zierikzee heeft ze haar eigen winkel met duurzame kleding geopend. Les Durables is de zaak van haar dromen. ,,Ik wilde een mooie boetiek. Eentje waar je binnen kunt stappen, zonder dat je gelijk door hebt dat het allemaal duurzaam is.”