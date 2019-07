Politie tast in het duister over identiteit vermoorde vrouw Westdorpe: ‘Iemand moet haar toch missen?’

De politie deed dinsdagavond daarom opnieuw een oproep in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. “Er zijn verschillende mogelijke namen van de om het leven gebrachte vrouw genoemd", zei een woordvoerder in het programma. “Maar iedere keer bleek het toch niet de vrouw te zijn die we in het weiland hebben gevonden. Er moet toch iemand zijn die vermoedt wie ze is of die haar mist?” De politie liet nogmaals foto's van het slachtoffer gezien.



Het gaat om een vrouw tussen de 50 en 65 jaar, met lichte huidskleur en rossig haar. Ze is 1.60 meter lang en weegt ongeveer 60 kilo. Ze zou één tot twee dagen in het weiland hebben gelegen. Het lichaam heeft geen tatoeages of andere herleidbare uiterlijke kenmerken. Wel wees sectie uit dat bij één of meerdere operaties de baarmoeder, eierstokken en galblaas van de vrouw zijn verwijderd en ook heeft zij een blindedarmoperatie ondergaan.



De vrouw werd zaterdag 22 juni gevonden. Ze was volledig ontkleed, wat het lastig voor de politie maakt, omdat ze zo geen documenten of andere aanknopingspunten hebben. De politie vraagt mensen die in de buurt van het weiland waren om contact op te nemen.



De foto’s zijn als schokkend te ervaren en te zien in onderstaande video.