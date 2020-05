Politie rukt massaal uit voor ‘gewapende’ jongeren in Thools bos

Oorlogs­kind Adri vindt na 75 jaar zijn vader via DNA-onderzoek: ‘Mijn leven is nu compleet’

2 mei De bevrijding in 1944 en 1945 was een groots feest in een chaotische wereld. Canadezen, Britten, Fransen, ze werden innig onthaald met dans, zang en oranjeslingers. Nu, 75 jaar later, zijn er duizenden ‘oorlogskinderen’ die niet weten wie hun vader is. Adri Goedegebuure uit Middelburg is één van hen. De nieuwste dna-onderzoekmethodes brachten hem naar Frankrijk, Bretagne.