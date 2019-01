Politie redt met bootje door ijs gezakte hond in Terneuzen

25 januari: Energie­avond in Schoondij­ke

15:03 Op vrijdag 25 januari wordt er een energieavond georganiseerd met verschillende sprekers. Wat zijn de mogelijkheden op uw bedrijf? Zonne-energie, windenergie of zelfs het opslaan van je eigen opgewekte energie? Tijdens deze energieavond komen al deze zaken aan bod. Aanvang van de avond is om 19.30 uur en de toegang is gratis. De energieavond vindt plaats in ‘Het Klinket' aan de Sasputsestraat 14 in Schoondijke.