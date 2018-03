Politie pakt asociale hardrijder in Terneuzen

Hotel in Oostburg is prima, maar waar zet je al die auto's?

19 maart OOSTBURG - Als zakenman Salar Azimi een nieuw hotel in Oostburg begint, moet er genoeg parkeerruimte in de buurt komen. Ook is het niet wenselijk dat zwaar bouwverkeer over de vernieuwde Markt gaat rijden. D&T trok daar in een raadsvergadering van de Sluise gemeenteraad over aan de bel.