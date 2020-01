Politie krijgt 38 tips (en meerdere nieuwe namen) over doodgeschoten, naakte vrouw in Westdorpe

Een team van 15 rechercheurs werkt nu aan het dossier ‘Botticelli’, de willekeurige naam die de zaak kreeg bij politie. Vandaag worden flyers over de zaak naar politieteams in meerdere Europese landen gestuurd, waaronder Duitsland, Frankrijk, Roemenië en Polen.



Daarnaast is het team nog steeds bezig met dna-onderzoek in andere landen die een databank hebben. Aalders: “Het dna van de vrouw moet dan ook nog in de databank aanwezig zijn, wil je een match krijgen.” Dat onderzoek vordert langzaam, maar gestaag.



Inmiddels zijn al zo’n 540 tips binnengekomen over de vrouw. Tientallen mensen dachten vorig jaar te weten dat het om de Duitse Monika Ritschel ging. Ze vertoont opvallend veel gelijkenissen met de vermoorde vrouw in Westdorpe.



“Zelfs de rechercheurs waren er eerst van overtuigd dat zij het was”, zegt Aalders. De Duitse bleek echter al jaren geleden begraven te zijn. Bovendien komt het DNA niet overeen met de in Westdorpe gevonden vrouw.