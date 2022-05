Politie houdt mogelijke bestuurder Range Rover aan die Zeeuws stel op A1 van de weg reed

Gezochte Range Rover opgespoord: betrokken­heid bij ernstig ongeval op A1 bij Bathmen waarbij twee Zeeuwen zwaarge­wond raakten wordt onderzocht

De Range Rover waar de politie naar op zoek was, is gevonden. Het voertuig was vorige maand vermoedelijk betrokken bij een zwaar ongeval op de A1 bij Bathmen. Bij het ongeluk raakten twee mensen uit Axel zwaargewond, zij liggen nog altijd in het ziekenhuis. Het busje waarin zij reden raakte van de weg en sloeg over de kop. Bij de crash raakte de berm bezaaid met vakantiespullen.

13 mei