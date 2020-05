Politie doet vandaag onderzoek op het lichaam van 17-jarige jongen die dood is gevonden

videoTERNEUZEN - De politie doet vandaag onderzoek op het lichaam van de 17-jarige jongen die zondag vroeg op straat werd gevonden bij Terneuzen. Ze kan nog niets zeggen over wat er is gebeurd. Het onderzoek is nog in volle gang.

De jongen uit Griete werd zaterdag om 3.40 uur zwaargewond gevonden op de Huissenspolderweg, een onverlichte 60-kilometerweg in het verlengde van de Margarethaweg tussen Terneuzen en buurtschap Griete. Hulpdiensten rukten massaal uit, maar konden hem niet meer redden.

Het is nog steeds onduidelijk wat er is gebeurd. ,,Wat we weten is dat de jongen ter plaatse is overleden, in ieder geval dood op straat lag. Er was een auto bij, mogelijk dat die er iets mee te maken heeft. Maar dat weten we ook nog niet zeker”, zegt woordvoerder Alwin Don van de politie Zeeland/West-Brabant.

Of sprake is van een misdrijf kan de politie nog niet zeggen. ,,Daarvoor is het nog te vroeg. We zijn nog steeds bezig om te onderzoeken wat de doodsoorzaak is.”

De politie hoopt meer te weten te komen door onderzoek op het lichaam van de jongen. ,,Wellicht dat we dan iets meer kunnen zeggen.”

De plek waar hij is gevonden is niet meer afgezet. ,,We hebben er van het weekend uitgebreid onderzoek gedaan.” Hoe lang het onderzoek gaat duren is nog niet te zeggen. Don: ,,Soms wordt bij zo’n sectie vrij snel duidelijk wat er is gebeurd. Soms ook niet en is nog weken- of maandenlang onderzoek nodig.”