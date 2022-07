Politie bevestigt: slachtoffers dodelijk drama Wemeldinge zijn bewoners

WEMELDINGE - De overleden man en vrouw, die maandag in een woning in Wemeldinge werden aangetroffen, zijn de bewoners van het huis. Dat heeft de politie vrijdag bevestigd.

De levenloze lichamen van de man (61) en vrouw (57) werden maandagmiddag door agenten aangetroffen, nadat een ongeruste buurvrouw de politie had gealarmeerd. Over de doodsoorzaak heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Het onderzoek daar naar is volgens de politie nog in volle gang.

Vrouw verbleef al weken elders

Buurtbewoners vertelden dinsdag al dat het al langere tijd niet goed ging tussen het echtpaar. De vrouw verbleef al een paar weken niet meer in het huis in het Herdershoefje en keerde maandagmiddag terug om spullen op te halen. Nadat ze haar auto op de oprit had geparkeerd, ging de vrouw de vrijstaande woning in. Omdat het lang duurde voordat de vrouw naar buiten kwam, schakelde een buurvrouw de politie in en troffen agenten de lichamen aan in twee verschillende ruimtes van de woning.

Rechercheurs deden maandag tot diep in de nacht onderzoek in het huis en verzegelden het nadat de lichamen waren weggebracht. De pui van de voordeur werd gedeeltelijk afgeplakt met plastic.

‘Lief en vriendelijk’

Buurtbewoners reageerden een dag later aangeslagen op het overlijden van hun buren, die in 2006 in de straat kwamen wonen. Beiden stonden er bekend als ‘lief en vriendelijk’. ,,Altijd in voor een praatje. En als er iets in de buurt georganiseerd werd, deden ze mee”, zei een buurman. Een vrouw noemde het ‘tragisch’ wat er is gebeurd. ,,Zo zie je maar weer: iemand kan een glimlach opzetten, maar je weet nooit wat er in het hoofd omgaat en wat er zich achter de voordeur precies afspeelt.’’

De Protestantse Gemeente in Wemeldinge biedt mensen morgen de gelegenheid om stil te staan bij het overlijden van de twee dorpsbewoners. De Maartenskerk is van 14.30 uur tot 17.00 uur open, zodat belangstellenden een kaarsje kunnen aansteken of een boodschap voor de nabestaanden kunnen achterlaten.