‘Polders tijdelijk onder water om Zeeland veilig te houden’

Zeeuwse voorronde debatwed­strijd Op weg naar het Lagerhuis uitgesteld

21 januari MIDDELBURG - De Zeeuwse voorronde van de debatwedstrijd Op weg naar het Lagerhuis is verplaatst. Hij stond gepland op 26 januari in de Statenzaal in Middelburg. Dat wordt nu dinsdag 23 februari en dan nog onder voorbehoud.