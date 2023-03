Poetsen, poetsen, poetsen tot je Volkswagen glimt als een spiegel

DZK doet na verloren topper een stapje terug in de titelrace

De waterpoloërs van DZK moesten zaterdag in de tweede divisie hun meerdere erkennen in titelconcurrent De Treffers. In een rechtstreeks duel werd het 12-8 voor de ploeg uit Rosmalen en daardoor is het gat vijf punten geworden in het voordeel van de Brabanders.