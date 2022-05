Poes Lily met een wapen beschoten in Terneuzen: wie doet nou toch zoiets?

Na twee nachten in de dierenkliniek is Lily sinds woensdagochtend weer thuis. Het is nog maar de vraag hoe het anderhalf jaar jonge poesje het houdt. Dierenarts Patrick Derycke constateerde dat Lily van bovenaf moet zijn beschoten. Een kogeltje ging er bij de rug in en via buik weer uit. Met twee wonden in haar rug en buik als gevolg. En dat niet alleen; het schot zorgde ervoor dat Lily aan haar blaas en darmen moest worden geopereerd. ,,Eerst ging ik uit van een luchtbuks, maar ik vermoed toch dat er een zwaarder wapen is gebruikt, gezien de grootte van de wonden. Twee jaar geleden heb ik al eens hetzelfde meegemaakt met een ander dier uit dezelfde wijk’’, vertelt Derycke.