Plots verrijzen er zeventien kastelen in Zierikzee

Alweer hommeles bij Ride for the Roses: Zeeuws-Vlaam­se voorzitter Jack Begijn stopt uit onvrede

Het wil maar niet lukken om de Ride for the Roses boven en onder de Westerschelde te laten samensmelten. Voorzitter Jack Begijn van het Zeeuws-Vlaamse comité legt uit onvrede over de samenwerking zijn taken per direct neer.