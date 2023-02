Pleidooi tegen kernenergie in Borssele maakt veel los: ‘Helaas, Zeeland is nou eenmaal het afvoerputje van Nederland’

Petra Luteijn uit Ellewoutsdijk schreef als geboren Zeeuwse een opiniestuk over draagvlak voor kerncentrales. Zij vroeg zich af: ,,waarom worden de zorgen van de Zeeuwen niet serieus genomen?” De reacties stroomden binnen. Van: ,,prachtig verwoord, complimenten,” tot: ,,kerncentrales moeten er komen, we moeten af van afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en wind en zon is er niet altijd.” Een bloemlezing.

Opvallend veel bijval

Sterk verhaal van Petra. Meer energieopwekking leidt ook tot meer energiegebruik. We moeten veel meer inzetten op het verminderen van energieverspilling. Betere huizen bouwen, industrie omturnen en vooral ons gedrag aanpassen. In 1972 wisten ze het al, er zijn grenzen aan de groei. En daar moeten we echt eens rekening mee gaan houden. Met hier en daar wat minder kunnen we nog steeds een heel gelukkig en comfortabel leven leiden.

Van de Vrie

Helemaal mee eens. Geen kerncentrale in Zeeland en trouwens ook niet elders in Nederland. Het voor de kerncentrales beschikbaar gestelde budget zodanig inzetten, dat Nederland de milieudoelen in 2030 (en vervolgens in 2050) haalt.

Cock van den Wijngaard (Goes)

U heeft helemaal gelijk! Het ergert mij ook al jarenlang mateloos dat Zeeland als het afvoerputje van NL gebruikt wordt. Gooi er maar windturbines, zonneparken, vervuilende industrie, een EBI bij Ritthem neer, daar hebben we in de Randstad dan mooi geen last meer van. Maar zorgen dat bijvoorbeeld het OV verbeterd wordt is blijkbaar erg ingewikkeld en de Westerscheldetunnel tolvrij maken ook. Er wordt blijkbaar gedacht dat hier geen mensen wonen. Tijd voor een massaal protest c.q. petitie?

Julia van Damme



Ja Petra, dat vind ik ook. Maar buitenom dat lijkt het me ook zó onverstandig om dat allemaal bij elkaar te plaatsen. Dat maakt het voor een eventuele vijand wel heel makkelijk om Nederland buitenspel te zetten. 1 goed geplaatste bom en Nederland doet niet meer mee. Daar wordt toch hopelijk wel over nagedacht?

Nelleke Provoost



Volledig eens met de strekking van uw ingezonden stuk. Helaas leert de geschiedenis dat Zeeland nou eenmaal het afvoerputje van Nederland (en Antwerpen) is en dat niet teruggekomen wordt op eenmaal genomen besluiten. Dus: prachtig verwoord, complimenten, maar ook zonde van uw kostbare tijd en energie.

H.P. Heijt

Wakker worden in Zeeland en denk na over twee kerncentrales er bij. In Zeeland altijd de dupe van de beslissing van de regering denk aan het slopen van Thermphos en het niet laten doorgaan van de marinebasis. Wakker worden in Zeeland. Fijn weekend.

Piet de Jonge

Sommigen waren het kort maar krachtig eens

Prima stuk, vanuit het hart geschreven, bestuurders/overheid doe er wat mee!

Jan Kollaart

Ik ben het helemaal met je eens!

Elly Beek

Helemaal met je eens Petra, dank voor dit opiniestuk.

Ronald Vijver

Beste Petra, goed betoog en 100% met je eens!

Henny Schrauwers

Anderen zeggen: laat maar komen, die centrales

Dag Petra, ook als geboren en getogen Zeeuw lees ik je opiniestuk dat vol zit met emoties. Maar wat ik mis is de kennis over kernenergie. Misschien heb je die ruimschoots maar jouw opmerking over Fukushima doet het tegendeel vermoeden. Die kerncentrale schakelde zichzelf direct na zeebeving uit en de ontploffing ontstond omdat de kerncentrale, tegen de internationale voorschriften in, geen voorziening had om het zich ontwikkelende waterstof te neutraliseren, en dat ontplofte dan ook prompt.

G. Smals

Quote We moet een stabiele basis hebben met kernener­gie, aangevuld met alternatie­ve bronnen. Afval? Van de huidige centrale in Borssele komt jaarlijks 1m3 (ja 1) hoogradio­ac­tief afval Robert van den Boom

Kerncentrales moeten er komen, we moeten af van afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en wind en zon is er niet altijd. Waar gaan we stroom vandaan halen als we ‘s avonds thuiskomen en de inductieplaat willen aanzetten, elektrische auto willen opladen voor de volgende ochtend? We moet een stabiele basis hebben met kernenergie, aangevuld met alternatieve bronnen. PS afval: van de huidige centrale in Borssele komt jaarlijks 1m3 (ja 1) hoogradioactief afval.

Robert van den Boom

Wat opvalt is dat u het vooral over uzelf heeft: ik wil geen jodiumpillen, geen bouwput en ze doen niet wat ik wil. Maar hoe denkt u aan CO2-vrije, betaalbare en genoeg stroom voor iedereen te komen? Daar hoor ik u niet over, terwijl het IPCC, aangeeft dat het zonder kernenergie heel moeilijk wordt. En hoe weet u nou dat er geen draagvlak voor kernenergie is in Zeeland. Uit onderzoek blijkt heel anders. Uw mening geven mag natuurlijk, maar doe het dan wel onderbouwd.

Olguita Oudendijk

Quote Ik ben groot voorstan­der van twee kerncentra­les, qua werkgele­gen­heid en qua opwekking. Desalniet­te­min; de uitkomst van een enquête is zinloos als het vakje ‘nee, bedankt’ er niet bij staat Jordy van Leeuwen

Een deel van de tegenstand is onwetendheid, gewoon te weinig kennis met betrekking tot kernafval, veiligheid en hoeveelheid KWh we nou eigenlijk nodig hebben om volledig ‘duurzaam’ te zijn. Ik ben groot voorstander van twee kerncentrales, qua werkgelegenheid en qua opwekking. Desalniettemin; de uitkomst van een enquête is zinloos als het vakje ‘nee, bedankt’ er niet bij staat. Discussie hierover moet gevoerd worden om draagvlak te krijgen/behouden. Is dat er niet, dan zou het niet door moeten gaan.

Jordy van Leeuwen

Laat die centrale maar komen, het is de milieuvriendelijkste en veiligste vorm van energie.

Kevin

Als het zo doorgaat met hel en verdoemenis in de wereld maakt een paar kerncentrales ook niet meer uit. Een groot voordeel om dichtbij zo’n centrale te wonen is....als tie knalt....je voelt er niets van.

Richard Corijn

De tegenstand is uit onwetendheid, gewoon te weinig kennis met betrekking tot kernafval, veiligheid en hoeveelheid KWh we nou eigenlijk nodig hebben om volledig ‘duurzaam’ te zijn. Ik ben groot voorstander van twee kerncentrales, voor de werkgelegenheid. Ze moeten ergens staan maar het is altijd maar.... niet bij mij in de achtertuin. Ik vind de meeste reacties uit onwetendheid. Wees blij dat we niet in het Groninger aardgasgebied wonen. Dus, ja laat ze maar komen.

M. P. Serier

Ligt het aan onwetendheid?

Wel apart dat u anderen onwetendheid toeschrijft @mp Serier. Hoe kunt u weten wat iemands kennis m.b.t. dit onderwerp is? En denkt u niet dat men in Den Haag en overige Randstad ook de mening ‘niet bij mij in de achtertuin’ is toegedaan? Daarom dus maar in ons mooie Zeeland.

Julia van Damme

‘Het sentiment is begrijpelijk, maar een centrale biedt ook kansen’

Ik begrijp als Limburger het sentiment wel: waarom is het alwéér Zeeland en nooit eens Den Haag? Maar, die twee nieuwe kerncentrales bieden mooie kansen voor de regio. In de eerste plaats duurzame werkgelegenheid (en tijdelijke in verband met de bouw), een grote bron van secundaire werkgelegenheid en dus ook welvaart. Verder vooral ook schone lucht, doordat fossiel volledig kan worden vervangen. Een correctie: de verliezen van PZEM werden betaald van het eigen vermogen, niet van belastinggeld.

Emil Jacobs

Als Nederland op eigen benen wil staan, dan moeten we onder alle omstandigheden elektrische energie beschikbaar hebben. Met bewolkt en windstil weer hebben we dit onvoldoende. Als we geen elektriciteit uit steenkool, gas, aardolie willen opwekken is kernenergie een schone mogelijkheid. De vraag is dan waar zo’n centrale gebouwd moet worden. ‘Niet in mijn achtertuin’ zegt Petra. Als iedereen dat zegt hebben we wel een probleem. Hetzelfde geldt trouwens voor zeehavens, luchthavens, centrales enz.

Jaap Consemulder